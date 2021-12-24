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Diyarbakır merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

24.12.2021 15:53
Diyarbakır merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

Diyarbakır merkezli 6 ilde, sosyal medyada tanınmış kişilerin hesaplarını çalıp dolandırıcılık amacıyla kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi 13'ü Diyarbakır'da olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde, sosyal medyada tanınmış kişilerin hesaplarını çalıp dolandırıcılık amacıyla kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi 13'ü Diyarbakır'da olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Son zamanlarda ülke genelinde ve Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık olaylarının artması ve çok sayıda vatandaşın bu yöntemlerle mağdur edilmesi üzerine, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, "Hacker" olarak tabir edilen şüpheliler tarafından, sosyal medya fenomenlerinin, tüzel şahıslara ait sosyal medya hesaplarının, çok sayıda takipçisi bulunan mevki sahibi kişilerin hesaplarının hack'lenerek ele geçirildiği, bu sayfalar üzerinden kazanç elde edildiğine dair dekont, kazanç görüntüleri, sahte paylaşımlar yapıldığının görülmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, mağdur vatandaşların paylaşımlara itimat edip hesap sahibi olarak bildiği kişiler ile iletişim kurduğunu düşünerek şüpheliler ile görüşmeye başladığı, mağdurlara belli miktarlarda para yatırması sonucunda yüksek kazanç elde edileceğine dair ikna ederek önceden temin edilen banka hesaplarına paraların göndertildiği ve dolandırıcılık olayının gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hassas ve kapsamlı çalışmalar sonucunda, ülke genelinde ve Diyarbakır'da bulunan 30 soruşturma dosyası oluşması üzerine ekipler aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu 6 ilde eş zamanlı olarak Şehit Selçuk Paker adıyla operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin evlerinde silah ve cep telefonları bulundu

Operasyonda, 13'ü Diyarbakır'da, 6'sı ise Isparta, Ankara, Mersin, Tekirdağ, İzmir olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık eylemlerini organize ettiği değerlendirilen şüpheli M.M.A., E.Ü., M.T.T., M.A.P. ve C.K.'nın ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal, silah ve silah mermisi ele geçirildi.

19 şüpheli adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı
Diyarbakır merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

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Togo Cumhuriyeti, Dolandırıcılık, Diyarbakır, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika
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