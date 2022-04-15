Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu

15.04.2022 10:33
Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu

Diyarbakır merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde birçok adrese polis ekiplerince şafak operasyonu yapıldı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde birçok adrese polis ekiplerince şafak operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlarda Diyarbakır'da 66 kişi gözaltına alınırken, 105 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde "terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 105 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu çerçevede Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Bitlis ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, zanlılardan 66'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu
Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu
Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu

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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: YETER ARTIK GERİ DÖN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: YETER ARTIK GERİ DÖN Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde

Diyarbakır, Terör, Polis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu - Son Dakika


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