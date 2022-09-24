Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

24.09.2022 10:36
Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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