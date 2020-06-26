Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltıDİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok DİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kogresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 64 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 7 ilde çok sayıda adreste arama yapan ekipler, aralarında HDP'li meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheliyi gözaltına aldı. DTK binaları mühürlenip, tabelaları indirilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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