Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltıDİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

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DİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kogresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 64 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 7 ilde çok sayıda adreste arama yapan ekipler, aralarında HDP'li meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheliyi gözaltına aldı. DTK binaları mühürlenip, tabelaları indirilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

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