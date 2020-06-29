Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş

Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi

Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı

Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor

Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu

Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti

Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu

Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor

Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü