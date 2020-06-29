Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama

Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklamaDİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama

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DİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:47 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
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