Son Dakika Haberleri: Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu
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Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu, System.String[]

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ mensuplarına para aktardıkları ve maddi destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Hatay, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, Adana ve Kayseri'de belirlenen bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 458 bin Türk lirası, 254 bin dolar, 19 bin Avro, bir miktar altın ve para sayma makineleri ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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