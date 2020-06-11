Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

DİYARBAKIR merkezli 11 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 11'i muvazzaf 16 askeri personelden 6'sı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü sabit hatlardan arandığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik önceki gün Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.