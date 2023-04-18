Diyarbakır'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda tutuklu sayısı 133'e çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda tutuklu sayısı 133'e çıktı

18.04.2023 11:00

Diyarbakır merkezli 8 ilde uyuşturucuyla mücadele ekiplerince düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 111 şüpheliden 99'u daha cezaevine gönderildi. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 133'e yükseldi.

Diyarbakır merkezli Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 14 Nisan'da 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. 2 bin 135 güvenlik görevlisinin katıldığı, 20 eğitimli köpeğin kullanıldığı eş zamanlı baskınlarda; haklarında gözaltı kararı verilen 236 şüpheliden 215'i gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi

ARAMALARDA ELEBAŞI ÖCALAN'IN RESMİ DE ÇIKTI

Adreslerdeki aramalarda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram metamfetamin, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök kenevir, 27 sentetik hap, 13 tabanca, 3 av tüfeği, 350 fişek, 4 hassas terazi, 1 terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi, 1 uyuşturucu presleme makinesi, 86 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi

99 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Önceki gün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dün de 70 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 111 şüpheliden 99'u da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi

21 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA ÇALIŞILIYOR

Böylece 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi. 21 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: DHA
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50'NCİ 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLAR SERGİLENDİ 50'NCİ 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLAR SERGİLENDİ 50'NCİ 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLAR SERGİLENDİ 50'NCİ 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLAR SERGİLENDİ

Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 133'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda tutuklu sayısı 133'e çıktı - Son Dakika
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