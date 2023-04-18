Diyarbakır'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda tutuklu sayısı 133'e çıktı

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Diyarbakır merkezli Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 14 Nisan'da 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. 2 bin 135 güvenlik görevlisinin katıldığı, 20 eğitimli köpeğin kullanıldığı eş zamanlı baskınlarda; haklarında gözaltı kararı verilen 236 şüpheliden 215'i gözaltına alındı.

ARAMALARDA ELEBAŞI ÖCALAN'IN RESMİ DE ÇIKTI

Adreslerdeki aramalarda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram metamfetamin, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök kenevir, 27 sentetik hap, 13 tabanca, 3 av tüfeği, 350 fişek, 4 hassas terazi, 1 terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi, 1 uyuşturucu presleme makinesi, 86 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

99 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Önceki gün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dün de 70 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 111 şüpheliden 99'u da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

21 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA ÇALIŞILIYOR

Böylece 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi. 21 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.