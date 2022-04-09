Diyarbakır merkezli pos tefeciliği operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır merkezli pos tefeciliği operasyonuna 7 tutuklama

09.04.2022 17:31
Diyarbakır merkezli pos tefeciliği operasyonuna 7 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde, üçüncü şahıslar adına çıkarılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde, üçüncü şahıslar adına çıkarılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu ve nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yaparak tefecilik suçunu işleyen suç örgütünü tespit etti. Şüphelilerin bu yöntemle 220 olayda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL para akışı gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilere yönelik 5 Nisan'da Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 39 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi serbest bırakıldı, 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 24'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Diyarbakır merkezli pos tefeciliği operasyonuna 7 tutuklama
Diyarbakır merkezli pos tefeciliği operasyonuna 7 tutuklama
Diyarbakır merkezli pos tefeciliği operasyonuna 7 tutuklama
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Emniyet Müdürlüğü, Kredi Kartı, Kaçakçılık, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır merkezli pos tefeciliği operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika


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