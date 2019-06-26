Son Dakika Haberleri: Diyarbakır merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu: 40 gözaltı
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Diyarbakır merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu: 40 gözaltı

49 dakika önce

Diyarbakır merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli
Diyarbakır merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince Diyarbakır merkezli 15 ilde, sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla engelli ve bakıcı maaşı, ÖTV'siz araç alımı, malulen emeklilik ve askerlikten muafiyet gibi haksız menfaat temin eden 81 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarını işlemek iddiasıyla aralarında sağlık çalışanları ve öğretmenin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı, 41 şüphelin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarını yaklaşık 5 milyon 250 bin lira zarara uğrattıkları tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:19 Kaynak: AA
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