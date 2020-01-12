Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları" iddiasıyla Diyarbakır, Antalya ve İzmir'de 8 Ocak'ta 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 şüpheli Antalya, İzmir ve Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, 22 av tüfeği, tabanca, şarjör, 43 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, 61 bin 880 lira, 450 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir'de gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma dosyası kapsamında yapılan ara yakalamada Mehmet Emin A. da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet Emin A, Cihan A, Yunus Y. ve Kadri D. "suç örgütü kurmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.