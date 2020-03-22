DİYARBAKIR Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu-2 - Son Dakika

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DİYARBAKIR Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu-2
6 saat önce
DİYARBAKIR Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu-2.
DİYARBAKIR Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu-2
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:41 Kaynak: DHA
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