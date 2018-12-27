Diyarbakır Millet Bahçesine Kavuşuyor

Diyarbakır'ın ilk millet bahçesi, PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla büyük tahribata uğrattığı Sur ilçesine kazandırılıyor.

ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'ın ilk millet bahçesi, PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla büyük tahribata uğrattığı Sur ilçesine kazandırılıyor.



Sur'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terörün izlerinin silinmesi için yürütülen ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda doğa ve tarihi buluşturan projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.



Teröristlerin saldırıları sonucu uzun süre ziyarete kapanan İçkale'de, 27 şehit sahabenin de medfun olduğu Hazreti Süleyman Camisi'nin yer aldığı alanda uygulanan ilk proje ile gecekondularla dolu, yıkık ve harabe durumdaki 115 dönümlük alanda istimlak çalışması yapıldı.



Restorasyon ve kültürel peyzaj çalışmalarıyla tarihi kimliği ön plana çıkarılan İçkale, vatandaşların büyük beğenisi kazandı. Ardından Ongözlü Köprü'nün bulunduğu bölgenin karşısında yer alan, türbe bulunması nedeniyle de kutsal kabul edilen Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar alanda uygulanan "Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi" ile Diyarbakır önemli ölçüde ihtiyaç duyulan yeşil alana kavuştu.



Bakanlıkça Sur'un eteklerinde yaklaşık 24 milyon lira kaynakla oluşturulacak şehrin ilk millet bahçesiyle de Diyarbakır'a 150 dönüm yeşil alan kazandırılacak.



"Yılda 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz"



Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarla ilçenin değerlerinin yok edilmek istendiğini belirterek güvenlik güçlerinin ilçeyi teröristlerden temizlenmesinin ardından Sur'un ihya edilmesi için çok hızlı çalışma başlatıldığını söyledi.



Koruma İmar Planı'na uygun olarak Sur'un yeniden inşa edildiğini, bu kapsamda İçkale'deki gecekonduların yıkılarak 27 sahabenin medfun olduğu bu mekanın inanç turizmine kazandırıldığını belirtti.



Gazi, İzzetpaşa ve Melikahmet caddelerinde cephe yenileme çalışmalarının tamamlandığına, teröristlerin yıktığı alanda 1500 konutun yapılacağına işaret eden Çiftçi, "Sur bütün yönleriyle ayağa kaldırılıyor. Geçen yıl 500 bin turist ilçemizi ziyaret etti. Yılda 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.



"Diyarbakır'ın ilk millet bahçesi, en çok yakışacağı tarihi Sur'a yapılıyor." ifadesini kullanan Çiftçi, projenin bir tarafı Dicle Nehri diğer yanı surlarla sınır olan Hevsel Bahçeleri manzaralı 150 dönüm alanda uygulanmasına başlandığını kaydetti.



Çiftçi, TOKİ'nin ihale ettiği ve çalışmaların hızla başladığı Millet Bahçesi'nin 3 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini aktararak "Tamamlandığında Diyarbakır, nefes aldığı çok güzel bir mekana kavuşmuş olacak. Millet bahçesiyle Diyarbakır'ın cazibesi daha da artacak. Tarihi, kültürü ve tüm değerlerinin yanı sıra Diyarbakır güzel sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak." diye konuştu.

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