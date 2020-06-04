DİYARBAKIR Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı - Son Dakika

DİYARBAKIR Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı
DİYARBAKIR Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı (AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:15 Kaynak: DHA
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