Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'mülakat sonuçları' açıklaması

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Eğitim kurumlarına yönetici olarak atananların mülakat sonuçlarının toplu olarak yayımlanmamasının şaibe şüphesini pekiştirdiği' yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Mülakat sonuçları kişisel verilerin gizliliği nedeni ile 5...





Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Diyarbakır'da 2019 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici olarak atanacaklara yönelik yapılan mülakat sınavı sonuçlarının toplu olarak yayımlanmamasının şaibe şüphesini pekiştirdiği, bu durumun müdürlüğe olan güveni zedelediği ve bu yanlıştan dönülmesi yönünde bir beklenti oluştuğu şeklinde ibarelere yer verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kamuoyunda kurumumuz ile ilgili olumsuz bir algı oluşturma gayreti görülmüştür. İlimizdeki eğitim kurumlarına yönetici olarak atanmak üzere yazılı sınava girerek başarılı olanlar arasından mülakata girmek üzere başvuru yapan ve başvuruları Bakanlığımızca onaylanan bin 160 öğretmenimiz, 18-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında müdürlüğümüzce kurulan 3 komisyon marifetiyle mülakata alınmış ve mülakat sonuçları, konuyla ilgili iş takvimi doğrultusunda 5 Ağustos 2019 tarihinde müdürlüğümüze ait web sayfasından ilgililerin erişimine açılmıştır. Bakanlığımız tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile mülakat uygulamasının hayata geçtiği tarihten itibaren yapılan tüm mülakat sonuçları, kişisel verilerin korunması, kişisel verileri yayma suçu oluşmaması ve kişisel verilerin ele geçirilmesinin önüne geçilebilmesi adına, sadece ilgililerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve destekleyici bilgilerini girmek suretiyle ulaşabilecekleri şekilde açıklanmıştır. Müdürlüğümüze ait web sayfasının incelenmesi halinde 2015 yılından itibaren uygulamanın bu şekilde sürdürüldüğü görülecektir. Ayrıca ülkemiz genelinde mülakatlara ilişkin sonuçlar Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kayseri, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Eğitim kurumlarına yönetici olarak atananların mülakat sonuçlarının toplu olarak yayımlanmamasının şaibe şüphesini pekiştirdiği' yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Mülakat sonuçları kişisel verilerin gizliliği nedeni ile 5 Ağustos'ta adaylar kişisel verilerini girerek açıklandı. Sonuç açıklama, Türkiye 'deki 64 ilde aynı şekilde gerçekleştiriliyor" denildi.Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Diyarbakır'da 2019 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici olarak atanacaklara yönelik yapılan mülakat sınavı sonuçlarının toplu olarak yayımlanmamasının şaibe şüphesini pekiştirdiği, bu durumun müdürlüğe olan güveni zedelediği ve bu yanlıştan dönülmesi yönünde bir beklenti oluştuğu şeklinde ibarelere yer verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kamuoyunda kurumumuz ile ilgili olumsuz bir algı oluşturma gayreti görülmüştür. İlimizdeki eğitim kurumlarına yönetici olarak atanmak üzere yazılı sınava girerek başarılı olanlar arasından mülakata girmek üzere başvuru yapan ve başvuruları Bakanlığımızca onaylanan bin 160 öğretmenimiz, 18-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında müdürlüğümüzce kurulan 3 komisyon marifetiyle mülakata alınmış ve mülakat sonuçları, konuyla ilgili iş takvimi doğrultusunda 5 Ağustos 2019 tarihinde müdürlüğümüze ait web sayfasından ilgililerin erişimine açılmıştır. Bakanlığımız tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile mülakat uygulamasının hayata geçtiği tarihten itibaren yapılan tüm mülakat sonuçları, kişisel verilerin korunması, kişisel verileri yayma suçu oluşmaması ve kişisel verilerin ele geçirilmesinin önüne geçilebilmesi adına, sadece ilgililerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve destekleyici bilgilerini girmek suretiyle ulaşabilecekleri şekilde açıklanmıştır. Müdürlüğümüze ait web sayfasının incelenmesi halinde 2015 yılından itibaren uygulamanın bu şekilde sürdürüldüğü görülecektir. Ayrıca ülkemiz genelinde mülakatlara ilişkin sonuçlar İstanbul Malatya 'nın da aralarında bulunduğu 64 ilde müdürlüğümüzce yapıldığı gibi kişisel olarak ulaşılabilecek şekilde açıklanmış olup, sadece ilimizde böyle bir uygulama varmış gibi olayın kamuoyuna yansıtılması ve 2015 yılından itibaren aynı şekilde devam eden sonuç açıklama sisteminin bu yıl şaibe şüphesi doğurduğunun iddia edilmesi manidar bulunmuştur" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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