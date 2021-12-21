Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Arslan, öğretmen adaylarıyla buluştu - Son Dakika

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Kariyer Merkezi tarafından "İl Milli Eğitim Müdürümüz Öğretmen Adayları Buluşuyor" programı düzenlendi.
Programa konuşmacı olarak davet edilen İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, eğitim fakültesinde öğretmen adayları ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Konuşmasında bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Arslan, gençlerin sorularını da yanıtladı.
Programa, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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