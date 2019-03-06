Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Aslan Görevden Alındı
1 saat önce
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevden alındı.
Diyarbakır
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan
görevden alındı.
Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne atanan Hasan Aslan'ın dün akşam saatlerinde görevden alındığı öğrenildi. Aslan'ın görevden alınış gerekçesi öğrenilemezken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde çalışan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer'in atandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:41 Kaynak: İHA
Öğretmenleri Gözaltına Aldıran Savcı: Rica Üzerine İşlem Yaptırmadım
Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler
Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi