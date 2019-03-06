Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Değişti

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Değişti

1 saat önce

DİYARBAKIR Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Bakanlıkta 'uzman' olarak görevlendirilirken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer atandı.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Değişti, System.String[]
DİYARBAKIR Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Bakanlıkta 'uzman' olarak görevlendirilirken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Mart 2016'da Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan Aslan, yaklaşık 3 yıllık görev süresini tamamladı. Aslan, Bakanlık bünyesinde 'uzman' olarak görevlendirilirken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer atandı. Dr. Taşçıer'in Ankara'dan gelip, görevine başlayacağı belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:40 Kaynak: DHA

Hasan Aslan, Diyarbakır, Güncel
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