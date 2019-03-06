Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Değişti
1 saat önce
DİYARBAKIR Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Bakanlıkta 'uzman' olarak görevlendirilirken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer atandı.
DİYARBAKIR Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan
, Bakanlıkta 'uzman' olarak görevlendirilirken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Mart 2016'da Diyarbakır
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne atanan Hasan Aslan, yaklaşık 3 yıllık görev süresini tamamladı. Aslan, Bakanlık bünyesinde 'uzman' olarak görevlendirilirken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer atandı. Dr. Taşçıer'in Ankara
'dan gelip, görevine başlayacağı belirtildi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:40 Kaynak: DHA
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