Diyarbakır minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi - Son Dakika

Diyarbakır minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi

20 dakika önce

Minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdiDİYARBAKIR'da sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi.

Minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi

DİYARBAKIR'da sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yenihal Kavşağı'nda meydana geldi. 34 FV 5878 plakalı minibüsün sürücüsü İbrahim Aydın, önünde giderken yavaşlayan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak minibüs kontrolden çıktı. Araç kaldırımda yürüyen Ahmet Yetişen (13) ile Doğan Yetişen'e (27) çarpıp, etüt merkezinin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akraba oldukları öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Minibüsü sürücüsü İbrahim Aydın da gözaltına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi

İbrahim Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devlet, doğum yapan anneye en az 7.500 TL ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
00:12 Trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
00:08 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi öldü (3) - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:06 Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildi - Son Dakika
00:06 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]