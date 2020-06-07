DİYARBAKIR Mobilya atölyesi yandı, 100 bin liralık zarar oluştu - Son Dakika

Mobilya atölyesi yandı, 100 bin liralık zarar oluştu

DİYARBAKIR'da, mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Atölye sahibi, 100 bin liralık zararının olduğunu söyledi.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 431'inci Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yılmaz Ertuğrul'a ait olan ve pazar günü açık olmayan atölyede başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının ardından iş yerine gelen Yılmaz Ertuğrul, 100 bin liralık zararının olduğunu belirterek, atölyede kullandıkları birçok malzemenin de kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.