Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Müftüsü Karabayır'dan Bağlar Belediyesine ziyaret
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Diyarbakır Müftüsü Karabayır'dan Bağlar Belediyesine ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Müftüsü Karabayır'dan Bağlar Belediyesine ziyaret, System.String[]
Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Karabayır, Beyoğlu'nun göreve seçilmesi nedeniyle tebrik ederek başarılı hizmetlere imza atılıcağına inandıklarını söyledi.
Beyoğlu, ziyaretinden ve desteğinden dolayı Karabayır'a teşekkür ederek, kentteki kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak ilçeyi hizmet alanında hak ettiği yere taşımak istediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:46 Kaynak: AA
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