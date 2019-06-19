Diyarbakır Müftüsü Karabayır'dan Bağlar Belediyesine ziyaret
1 saat önce
Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:46 Kaynak: AA
İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
, Bağlar
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu
'nu makamında ziyaret etti.
Karabayır, Beyoğlu'nun göreve seçilmesi nedeniyle tebrik ederek başarılı hizmetlere imza atılıcağına inandıklarını söyledi.
Beyoğlu, ziyaretinden ve desteğinden dolayı Karabayır'a teşekkür ederek, kentteki kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak ilçeyi hizmet alanında hak ettiği yere taşımak istediklerini belirtti.
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