Diyarbakır MÜSİAD'dan iftar programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır
Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.
Büyükşehir Öğretmen Evinde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu
, burada yaptığı konuşmada, ramazanda insanın kendisinden başlayarak hayatı anlamlandırmasını ve insanlara yardım etmesinin güzelliklere vesile olduğunu söyledi.
MÜSİAD'ın 1990'lı yıllardan itibaren faaliyetlerine başlayarak bugün milyonlarca insanın istihdamına katkı sunduğunu belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"MÜSİAD'ın bu güne kadar yaptıkları takdire şayandır. MÜSİAD'ın ülke ekonomisinin kalkınmasında, Diyarbakır'ın kalkınmasında bütün üyelerinin çabasıyla çok büyük katkı ve çabası var. Yurt dışına ulaşan ve yurt dışında büyük yatırımlara kadar ulaşan bir büyük zenginliği var. MÜSİAD'ın ahlak temelinde bir kalkınmayı ve inançla birlikte bir toplum idealine taşıma noktasında çok büyük bir misyonu var. Ramazan iftarlarıda bunun pekiştiği, buluştuğu kucaklaştığı çok güzel buluşmalardır."
MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Bakır
Eza'da yaptığı konuşmada davetlerini kabul edip, iftar programına katılanlara teşekkür etti.
İftar programının ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
, dua etti.
Programa, AK Parti
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Halit Açar, Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları katıldı.