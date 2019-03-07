Diyarbakır Mutfak Tüpleri ve 120 Kilo Amonyum Nitratla Toprak Altına Bomba Döşemişler

Mutfak tüpleri ve 120 kilo amonyum nitratla toprak altına bomba döşemişlerDiyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Lice kırsalında toprağa gömülü 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitratla hazırlanan birbiriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Mutfak tüpleri ve 120 kilo amonyum nitratla toprak altına bomba döşemişler



Diyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Lice kırsalında toprağa gömülü 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitratla hazırlanan birbiriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Operasyonda doğal mağaralarda saklanmış 213 kilo da esrar ele geçirildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hazro ilçelerinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-02' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Lice'nin Ortaç köyü kırsalında 3 farklı yerde 120 metre çoklu bakır kablo ile birbirine irtibatlı 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK'lı teröristlerin yer altına döşediği patlayıcı, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ)Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Ekipler, Lice'nin Yalaza ve Bağlan köylerinde ise doğal mağaralara gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 138 kilo toz, 75 kilo kubar olmak üzere toplam 213 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda Lice'nin Çavundur köyünde oturan ve hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranma kaydı bulunan S.B. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 124 kişinin kimliği kontrol edilerek üst araması yapılırken, 15 aracın da kontrol edildiği belirtildi..



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DİYARBAKIR,(DHA)-



(Tür: Yurt)

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