Diyarbakır narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı - Son Dakika

Diyarbakır narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı

6 saat önce

Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktıDİYARBAKIR'daki denetimlerde durdurulan minibüste arama yapan ekipler, narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcunun ağzına gizlediği 5 gram eroin ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı

DİYARBAKIR'daki denetimlerde durdurulan minibüste arama yapan ekipler, narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcunun ağzına gizlediği 5 gram eroin ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler durdurdukları bir yolcu minibüsünde yarama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeği 'Engel' yolculardan F.Ş.'ye tepki verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, F.Ş.'nin üzerinde yaptıkları aramada ağzının içerisine gizlediği özel olarak paketlenmiş jelatine sarılı ve içime hazır vaziyette 5 gram eroin ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konulurken, F.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
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Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı
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