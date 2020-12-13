Diyarbakır Odun Pazarı'ndaki satıcılar eski günlerini arıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da doğal gaz, kömür ve fuel oil gibi yakıtların yaygınlaşması oduna olan ilgiyi azalttı. Kış mevsimi nedeniyle hareketliliğin artması beklenen Diyarbakır Odun Pazarı'ndaki satıcılar, geçmiş yılları arıyor.

Diyarbakır- Mardin karayolu üzerinde bulunan ve kentin tek olma unvanına sahip oduncular pazarına Erzurum, Van, Şırnak ve Hakkari'den TIR'larla odunlar getiriliyor. Burada ustalar tarafından kesilen odunlar daha sonra düzenli olarak istiflenip satıcılara sunuluyor. Doğal gaz, kömür ve fuel oil gibi yakıtların yaygınlaşması ise oduna olan ilgiyi azalttı. Diyarbakır Odun Pazarı'ndaki satıcılar, bu yıl kış mevsiminde istedikleri hareketliği göremedi. Geçmiş yıllarını arayan satıcılar, odunları en çok ekmek fırınlarına ve villasında şöminesi olanlara sattıklarını anlattı.