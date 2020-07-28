DİYARBAKIR Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu - Son Dakika

DİYARBAKIR Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

Oğlunu kurtardı, kendisi boğulduDİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Ali Karakoç (40), boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı.

Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Ali Karakoç (40), boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, sudan çıkmayı başaramayınca boğuldu. Olay, dün öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç, suya atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramadı. Ali Karakoç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı haber alıp gelen yakınları, yaptıkları aramayla Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:02

Kaynak: DHA

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