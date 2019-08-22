Diyarbakır Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı-2
1 saat önce
Diyarbakır Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı-2.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
Diyarbakır Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı-2
Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne, oturma eylemi başlattı Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı