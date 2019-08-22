Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı-2
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Diyarbakır Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı-2

1 saat önce

Diyarbakır Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı-2.

Diyarbakır Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı-2

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
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Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne, oturma eylemi başlattı
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