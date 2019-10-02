Son Dakika Haberleri: Diyarbakır öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

1 saat önce

Diyarbakır'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Dicle Kız Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan Servet Koyun'un kullandığı 21 S 0650 plakalı servis minibüsü, Mehmet Akçakaya yönetimindeki 63 M 5269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla gelen sağlık görevlileri, tedbir amacıyla öğrencilerin sağlık durumunu kontrol etti. Kaza anının ise sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi
TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Meclis Başkanı Şentop'tan Faruk Çelik'e yanıt: 50+1 sistemi doğrudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]