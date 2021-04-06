DİYARBAKIR ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI 500 KİLO PİLLE, 15 FUTBOL SAHASI ALANIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ-2 - Son Dakika

DİYARBAKIR ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI 500 KİLO PİLLE, 15 FUTBOL SAHASI ALANIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ-2

06.04.2021 20:34

DİYARBAKIR'da eğitim gören öğrenciler, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında topladıkları 500 kilo pille 15 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kirliliği önledi.

DİYARBAKIR'da eğitim gören öğrenciler, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında topladıkları 500 kilo pille 15 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kirliliği önledi. 18 gram ağırlığındaki 1 pilin 4 metrekare toprağı kirlettiğini söyleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı Sur Temsilcisi Prof. Dr. Sait Erdoğan, "Piller çöpe atıldığı zaman katı atık depolama sahasında zamanla bozularak, serbest hale geçip, suya ve toprağa karışır. Ağır metalli sızıntı suyu, içme suyunu ve toprağı kirleterek, gıda zinciri yoluyla insan vücuduna girer. Böyle kirlenmiş yer altı sularını ve toprağı tekrar eski haline döndürmek çok maliyetlidir. Kullanılmış pil çöp değildir. Hem tehlikeli hem de değerli atıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Bağlar ilçesi İMKB Karacadağ Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, okulda yıllardır geri dönüşüm çalışması yürütüyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Kamçı, öğrencilerinden atık pil toplamalarını istedi. Kamçı'nın isteği üzerine öğrenciler, toplamda 500 kilo pil topladı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı Sur Temsilcisi Prof. Dr. Sait Erdoğan, 18 gram ağırlığındaki 1 pilin 4 metrekare toprağı kirlettiğini ve İMKB Karacadağ Ortaokulu'ndaki öğrencilerin topladığı 500 kilo pille 15 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kirliliğin oluşmasını önlediklerini söyledi.

'HEM TEHLİKELİ HEM DE DEĞERLİ BİR ATIKTIR'

Atık pillerin doğanın yanı sıra insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Öğrencileri ve öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Bu dünya bize miras kalmadı. Bize emanet edildi. Çevre kirliliği günümüzün en büyük sorunlarından biridir. Yaşamımızı olumsuz etkileyen çevre kirliliği faktörlerini, hava, su ve toprak kirliliği olarak sınıflandırabiliriz. Hizmet ömrünü tamamlamış veya hasar görerek kullanımı mümkün olmayan pillere atık piller adını veriyoruz. Atık pillerin insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar yapısında bulunan cıva, kadmiyum, nikel ve kurşun gibi ağır metallerden kaynaklanır. Piller çöpe atıldığı zaman katı atık depolama sahasında zamanla bozularak serbest hale geçerek suya ve toprağa karışır. Ağır metalli sızıntı suyu içme suyunu ve toprağı kirleterek gıda zinciri ve içme suyu yoluyla insan vücuduna girer. Bir küçük kalem pili 4 metrekare toprağı kirletir. ve bu toprağı üretim yapamaz hale getirir. Bunları böyle kirlenmiş yer altı sularını ve toprağı tekrar eski haline döndürmek çok maliyetlidir. Kullanılmış pil çöp değildir. Hem tehlikeli hem de değerli bir atıktır."

'BU KONUDA ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLENDİRDİK'

Öğretmen Yahya Kamçı, öğrenciler, veliler ve esnafla atıkların çevreye olan zararlarını azaltmak için çeşitli kampanyalar düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerle birlik son yaptıkları çalışmayla 500 kilo pil toplamayı başardıklarını söyleyen Kamçı, "Bunu yaparken de özellikle atık pilin çevreye olan zararını çocuklarımıza görsel olarak gösterdik. Bu konuda çocuklarımızı bilinçlendirdik. Çocuklarımızın çevreye olan sevgisini ve insani olarak gelecekte doğanın kendilerine verecekleri güzellikleri en iyi şekilde doğayı koruyarak cevaplandırabileceklerini anlattık. Başarılı olduğumuza da inanıyorum. Amacımız bu konuda duyarlı bireyler yetiştirmekti. Okulların kapalı olmasına rağmen öğrencilerimiz bu konuya duyarlılık gösterdiler" dedi.

'ATIK PİL TOPLAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDUK'

İMKB Karacadağ Ortaokulu Müdürü Mehmet Can Akay da 3 yıl önce okulda göreve başlaması sonrası 'Sıfır Atık Projesi'ne destek olduklarını ifade ederek, geçen yıl atık pil toplamada Türkiye 2'ncisi oldukların belirtti. Akay "Daha önce 700-800 kilogram atık pil toplamıştık. Pandemi süreci içinde de çocuklara alışkanlığı kazandırdığın zaman ister istemez devam ediyorlar. Çocuklara bu pandemi süreci de olsa dahi evde biriktirin okul açıldığı zaman tekrar geri getirirsiniz dedik. Şu anda ortalama 500 kilogram elimizde atık pilimiz var. Okullara yüz yüze eğitime devam ederse yine toplamaya devam edeceğiz. Devam etmediği takdirde yüz yüze eğitime başlanacağı zamana kadar yine biriktirip sene sonunda ilgili kuruluşlara teslim edeceğiz. Geçen yıl atık pil toplamada Türkiye 2'ncisi olduk. Bize ödül olarak da masa tenisi ve klima hediye ettiler. Okula kazandırdık. Bu seneki hedefimiz geçen sene topladığımız oranın mislisini sağlayabilmektir" diye konuştu.

Öğrenciler ise 'Sıfır Atık Projesi'ne her zaman destek olacaklarını kaydetti.

DİYARBAKIR ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI 500 KİLO PİLLE, 15 FUTBOL SAHASI ALANIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ-2
DİYARBAKIR ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI 500 KİLO PİLLE, 15 FUTBOL SAHASI ALANIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ-2
DİYARBAKIR ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI 500 KİLO PİLLE, 15 FUTBOL SAHASI ALANIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ-2
DİYARBAKIR ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI 500 KİLO PİLLE, 15 FUTBOL SAHASI ALANIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ-2

Sait Erdoğan, Türkiye, Pandemi, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI 500 KİLO PİLLE, 15 FUTBOL SAHASI ALANIN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİ-2 - Son Dakika


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