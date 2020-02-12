Diyarbakır Öğretmenevi Müdürlüğüne Yavuz Koyuncu getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Öğretmenevi Müdürlüğüne Yavuz Koyuncu getirildi - Son Dakika

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürlüğüne Yavuz Koyuncu getirildi

6 saat önce

Geçtiğimiz gün düzenlenen yolsuzluk operasyonunun ardından aralarında Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur'un da bulunduğu 19 milli eğitim personelinin açığa alınmasının ardından öğretmenevi müdürlüğü görevine geçici olarak Milli Eğitim Şube Müdürü...

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürlüğüne Yavuz Koyuncu getirildi, System.String[]

Geçtiğimiz gün düzenlenen yolsuzluk operasyonunun ardından aralarında Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur'un da bulunduğu 19 milli eğitim personelinin açığa alınmasının ardından öğretmenevi müdürlüğü görevine geçici olarak Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Koyuncu getirildi.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur'un da aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp bırakılan ve aralarında Yunus Memiş ile Serkan Batur'un da bulunduğu 19 milli eğitim müdürlüğü personeli, valilik tarafından açığa alınmış Milli Eğitim Bakanlığı da, açığa alınan memurlar hakkında soruşturma başlatmıştı.


Diyarbakır Öğretmenevi Müdürlüğüne ise geçici olarak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Koyuncu getirildi. Koyuncu, yeni görevlendirmenin ardından sabah saatlerinde öğretmenevindeki görevine başladı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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