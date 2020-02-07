Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve aynı zamanda Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve aynı zamanda Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Memiş ile birlikte çok sayıda esnaf da gözaltına alındı.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve aynı zamanda Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Memiş daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.


Memiş ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Memur Sen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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