Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Memiş ile birlikte çok sayıda esnaf da gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Memiş hakkında, daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Memiş ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:47:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]