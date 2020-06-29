Diyarbakır OSB'de bölgenin ilk sandviç panel tesisi üretime başladı - Son Dakika

Diyarbakır OSB'de bölgenin ilk sandviç panel tesisi üretime başladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya beraberindekiler, Diyarbakır OSB'de bölgenin ilk sandviç panel tesisi olan Atlas panel çatı ve cephe sistemleri firmasını ziyaret etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya beraberindekiler, Diyarbakır OSB'de bölgenin ilk sandviç panel tesisi olan Atlas panel çatı ve cephe sistemleri firmasını ziyaret etti.

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DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, DTSO Meclisi Üyesi olan Abidin Kakdaş'ın Diyarbakır OSB 3'üncü etaptaki Atlas panel firmasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tesis ile ilgili bilgi veren Kakdaş, "Bölgenin ilk sandviç panel tesisi olan Atlas panel, 16 bin 500 metrekarelik alanda faaliyetini sürdürmektedir. 2019 yılında üretime başladık, şimdilik iç piyasaya satış yapıyoruz. İhracat için ise çalışmalarımız devam ediyor. Ham madde ve diğer kimyasal ürünlerinin dışarıdan getirildiği tesiste son teknolojik makinelerle kaliteli üretim yapmaktayız" dedi.


DTSO Başkanı Kaya, diğer illerdeki firmaların satış fiyatlarına göre çok daha hesaplı ve kaliteli üretim yapan Atlas panel çatı ve cephe sistemleri firmasına başarılar dilediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır OSB'de bölgenin ilk sandviç panel tesisi üretime başladı - Son Dakika Ekonomi

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