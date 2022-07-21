Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın eğitimi tatbikatı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde gözlük çerçevesi üreten bir firmada AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından, fabrikada çalışan personele önce eğitim verildi sonra da yangın tatbikatı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi 3. etapta gözlük çerçevesi üreten bir firmada AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, fabrikada çalışan işçi ve yöneticilere eğitim verdi. AFAD uzmanları, doğal afetler hakkında detaylı bilgiler vererek, özellikle deprem öncesinde ve sırasında alınacak önlemler ile deprem sonrası yapılacak işlerle ilgili uygulamalı olarak eğitim verdi. Daha sonra İtfaiye Eğitim Amiri Veysel Murat Tapan, yangın çıkış sebepleri, yangın çeşitleri ve yangına müdahale ile yangın sonrası yapılması gerekenleri detaylarıyla ve uygulamalı olarak anlattı. Verilen eğitim sonrası, fabrika üretim alanında, suni duman verilerek yangın tatbikatı yapıldı. Sözde yangın sırasında çalışanların, neler yapması ve hangi güzergahları kullanmaları gerektiği gösterildi. Eğitim ve tatbikat sonrası, AFAD ve itfaiye ekipleri ile fabrika çalışanları ve yöneticileri, toplu olarak hatıra fotoğrafı çekti.

Eğitim ve tatbikatı, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, İtfaiye Daire Başkanlığı Arama-Kurtarma Şube Müdürü Nedim Erig ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü teknik ekip ve uzmanları izledi. - DİYARBAKIR