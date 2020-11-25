Diyarbakır OSB'de elektrik kesintileri azalıyor - Son Dakika

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu, OSB ekiplerinin yaptığı çalışmalarla elektrik kesintilerinin azaldığını ve enerji kalitesinin de yükseldiğini belirtti.

Oğurlu, OSB elektrik uzman ve teknik ekiplerinin 1, 2 ve 3'üncü etaplardaki iletim hatları ve trafo ile taşıyıcı hatlarla ilgili yaptığı onarım ve bakım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Elektrik kesintilerinin azaldığını ve enerji kalitesinin de yükseldiğini ifade eden Oğurlu, "Bu çalışmalarımız, kaliteli üretim ve istihdam sayısının artması olarak bize geri dönecek. Sanayicinin enerjiye kaliteli ve kesintisiz erişimi tüm çıktılara pozitif etki etmektedir. Diyarbakır OSB'de enerji alanında yapılan çalışmalarda önemli iyileşmeler kaydedildi. 2018'de toplam arıza sayısı 293 iken, bu sayı 2020'de 109'a düşürüldü. Kaliteli enerji, tesislerde makine ve cihazlarda daha az arıza demek. Sanayicilerimize kesintisiz, kaliteli enerji sunmak, OSB'nin birincil görevleri arasında. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam etmekte." şeklinde konuştu.