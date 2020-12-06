Diyarbakır OSB'de salgına rağmen bu yıl 22 fabrika için yer tahsisi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır OSB'de salgına rağmen bu yıl 22 fabrika için yer tahsisi yapıldı

06.12.2020 10:57
Diyarbakır OSB'de salgına rağmen bu yıl 22 fabrika için yer tahsisi yapıldı, System.String[]

Kurulduğu günden bu yana genişleyen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu yıl 22 firmaya fabrika kurması için yer tahsisi yapıldı.

Kurulduğu günden bu yana genişleyen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu yıl 22 firmaya fabrika kurması için yer tahsisi yapıldı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, OSB'nin 1996'da kurulduğunu ve 1. etaptaki ilk tahsislerin 1999'da yapıldığını söyledi.

Bölgelerinin şu anda 915 hektar alan üzerinde 4 etaptan oluştuğunu ifade eden Fidan, "Geçtiğimiz hafta 5. etapla ilgili eski Bakanımız Sayın Mehdi Eker ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile görüştük. Bu görüşmede 5. etap genişleme alanının sözünü aldık. Buradan bu müjdeyi vereyim. Onu da inşallah 2021'de kendi alanımıza katmış olacağız." dedi.

Fidan, OSB'lerinin zamanla genişlediğini ve yatırımcı sayısında artış yaşandığını belirterek, bunun da hayata geçirilen teşvik uygulaması sayesinde olduğunu vurguladı.

Yatırımı daha çok artırma ve daha çok fabrikaya yer verme amacında olduklarına dikkati çeken Fidan, istihdamın artmasını istediklerini dile getirdi.

Fidan, şu an OSB'de yaklaşık 8 bin 500 kişinin istihdam edildiğini kaydederek, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana tek hedefimiz Diyarbakır'ı istihdam üssü yapmak. Diyarbakır istihdam, sanayi, fabrikalar ve tarihi ile turizmle anılsın, başka şeylerle anılmasın. Tek amacımız, derdimiz bu ve bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

OSB'de 242 fabrikanın üretimde olduğunu aktaran Fidan, şu an tahsis ettikleri ve inşası süren 53 fabrika olduğunu ifade etti.

Fidan, Kovid-19 salgınına rağmen fabrikalar için 22 yer tahsisi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İnşaata başlayanlar da oldu, bu yıl inşaatını bitirenler de olacak. Bunların 2021 ve 2022'de inşaatları sürecek. Bu tahsis ettiklerimizin toplamı yaklaşık 750 milyon liradır. Yatırımlar bu süreçte devam ediyor. Pandemi var diye yatırımlar durmuyor. Bizim daha çok üretmemiz, kazanmamız lazım. Bu ay içinde muhtemelen 11 firmaya daha yer tahsisi yapacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Buraya yatırım yapmak isteyen çok. Söz konusu tahsislerin tamamlanması durumunda çalışan sayımız yaklaşık 15 bin kişiyi bulacak. İnşallah 2021-22'de yapmış olduğumuz tahsislerin inşaatları bitmiş olacak."

22 milyon liralık yatırım

Bir gözlük üretim firmasının yatırım müdürü Sertaç Yakut ise kuracakları tesis için OSB'de tahsis edilen 15 bin 340 metrekarelik alana 8 bin metrekarelik kapalı alan inşa etme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yerel bir firma oldukları için Diyarbakır'da istihdam sağlamak ve teşviklerden faydalanmak için burada yatırım yaptıklarını kaydeden Yakut, arazi tahsislerinin yaklaşık 2,5 ay önce yapıldığını ve hemen arkasından inşa çalışmalarına başladıkları aktardı.

Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah izin verirse bir aksilik yaşamazsak 3 ay içinde fabrikamızı kurmayı ve üretime geçmeyi hedefliyoruz. Fabrikamızda yaklaşık 250 kişiyi istihdam edeceğiz. Kendi memleketimizdeki vatandaşlarımıza bir faydamızın dokunması bizi mutlu edecek. Buradaki inşaat bedeli 8 milyon, makine ve ekipmanla birlikte 20-22 milyonluk liralık bir yatırımımız olacak."

Salgının sadece ülkeyi değil, bütün dünyayı etkilediğini fakat buna rağmen üretimin gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Yakut, şunları kaydetti:

"Bu sürecin geçeceğine inanıyoruz. Biz çalışmayalım, başkaları çalışmasın, peki insanları kim istihdam edecek? Pandemiye rağmen 6. bölgede yer almasından Diyarbakır OSB'ye yatırım yapmak bize cazip geldi. Dışarda bulunan iş adamlarımız, Türkiye'deki diğer iş adamlarımız olsun, bu bölgeye yatırım yapmak onlar için de bir avantajdır. SGK desteği, faiz desteği, üretecekleri ürünlere olan destekler olsun, sunulan güzel destekler mevcut. Buraya yatırım yapanların zararlı çıkacaklarını düşünmüyorum."

Diyarbakır, Yatırım, Fabrika, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır OSB'de salgına rağmen bu yıl 22 fabrika için yer tahsisi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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