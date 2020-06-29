Diyarbakır OSB'deki işletmelerin yüzde 82'si pandemi sürecinden etkilendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmada, OSB'deki işletmelerin yüzde 82,3'ünün pandemi sürecinden etkilendiği belirlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 11-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 212 işletmeden 152'si ile yüz yüze görüşme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İşletmelerin pandemi sürecinde açıklanan istihdam ve finansal tedbirlerden ne düzeyde yararlandıkları araştırılmıştır. Yapılan saha araştırmasına göre görüşülen işletmelerin yüzde 82,3'ü pandemi sürecinden etkilenmiştir. 152 işletmenin yüzde 20,30'u pandemi döneminde açıklanan banka kredi desteğinden yararlanmıştır. Yüzde 18,40'ı SGK ve vergi borcu öteleme desteğinden yararlanmıştır. Yüzde 29'u kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştır. 152 işletmede çalışan 7 bin 697 çalışanın sadece yüzde 23,57'si için kısa çalışma ödeneği desteği alınmıştır. Görüşülen işletmelerin yüzde 57,40'ı bu dönemde kira, fatura, vergi, SGK, çalışan maaş, banka kredi ve borçlarını ödeyememişlerdir. İşletmelerin yüzde 84'ü pandemi döneminde açıklanan desteklerin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir" denildi. - DİYARBAKIR