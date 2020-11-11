Diyarbakır OSB Kovid-19 salgınında bile yatırımcının gözdesi oldu - Son Dakika

Diyarbakır OSB Kovid-19 salgınında bile yatırımcının gözdesi oldu

11.11.2020 11:01

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu yıl 22 firmaya yer tahsisi yapıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu yıl 22 firmaya yer tahsisi yapıldı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması sayesinde, Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölgenin yatırım için cazip hale getirildiğini söyledi.

915 hektardan oluşan OSB'de 242 fabrikanın üretimde, 53 fabrikanın ise proje ve inşaat aşamasında olduğunu belirten Fidan, bu fabrikalarda yaklaşık 8 bin 500 kişinin çalıştığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid,19) salgınına rağmen OSB'ye yatırımların hızla sürdüğüne işaret eden Fidan, Diyarbakır'ın, teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırım için çok uygun olduğunu vurguladı.

"Fırsatı görünce parsel almaya karar verdi"

Başkan Fidan, salgın döneminde yatırım için başvuran 22 firmaya yer tahsisi yaptıklarını dile getirerek, "Büyük yatırımların her birinin maliyeti 300 milyon lira civarında. Yatırımcılardan biri sadece Diyarbakır'ı gezmeye gelmişti. Diyarbakır'daki fırsatı görünce buradan parsel almaya karar verdi. Buraya 200 milyon lira yatırım yapacak. Diyarbakır insanının ilgisini, sıcak yüzünü gördükleri için yatırımlarını buraya çektiler." ifadelerini kullandı.

6. bölgede yatırım yapan girişimcinin yaklaşık 1000 lira sigorta primi yerine 100 lira ödediğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Kurumlar vergisi hemen hemen sıfır dolayına tekabül ediyor. Bunun gibi çok önemli teşvikler var. İkinci önemli konu da batıda artık işçi çalıştırmak zor çünkü maliyetler çok arttı. Batıdan doğuya doğru yatırım kayması var, bu yöneliş en çok da Diyarbakır'a doğru. Batıda bir personel 5-6 bin liraya mal oluyor. Burada ise asgari ücret ödeniyor. Ayrıca çalışabilecek genç bir nüfusumuz var. "

"Diyarbakır'ı istihdam üssü yapacağız"

"Diyarbakır'ı istihdam üssü yapacağız." diyen Fidan, "Diyarbakır Orta Doğu'nun merkezinde, Suriye ve Irak'a çok yakın Mersin limanı ile Gürcistan'a 500 kilometre mesafede. Niye istihdam üstü olmasın ki? Tek hedefimiz o. Amacımız istihdam sayısını artırmak, çünkü başka Diyarbakır yok. En büyük eksikliğimiz olan arıtma tesisimiz de 3 ay sonra hizmete açılacak." diye konuştu.

"İSKUR Grup 50 milyon avro daha yatırım yapıyor"

Merkezi Kahramanmaraş olan İSKUR Grup Diyarbakır temsilcisi Ekrem Kul ise 2014 yılında Diyarbakır'da 30 milyon avroluk yatırımla 340 kişinin çalıştığı iplik fabrikasını hizmete açtıklarını hatırlattı.

Diyarbakır OSB'de 400 kişinin istihdam edileceği 50 milyon avro tutarında tekstil entegre fabrikası kuracaklarını kaydeden Kul, şehrin, sunduğu imkanlar dolayısıyla ilgilerini çektiğine işaret etti.

Kul, girişimcileri Diyarbakır'daki yatırım avantajlarından faydalanmaya davet ederek, şehirde fabrika kuracak firmaların kısa sürede büyük kazanç elde edeceğini sözlerine ekledi.

Diyarbakır OSB Kovid-19 salgınında bile yatırımcının gözdesi oldu
Diyarbakır OSB Kovid-19 salgınında bile yatırımcının gözdesi oldu
Diyarbakır OSB Kovid-19 salgınında bile yatırımcının gözdesi oldu
Diyarbakır OSB Kovid-19 salgınında bile yatırımcının gözdesi oldu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır OSB Kovid-19 salgınında bile yatırımcının gözdesi oldu - Son Dakika


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