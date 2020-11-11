Diyarbakır OSB, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı - Son Dakika

Diyarbakır Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, TSE Diyarbakır İl Müdürü Mehmet Genç, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu'ya takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE İl Müdürü Genç, hizmet kalitesi belgesinin, sanayi bölgeleri başta olmak üzere üretim yapan firmalar tarafından da büyük rağbet gördüğünü belirterek, "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi kuruluş veya firmalara büyük katkı sunuyor. Kurum olarak başvuru yapan firmaları bir süre denetliyor ve takip ediyoruz. Hak eden kurum, kuruluş ve firmalar olursa şayet bu belgeyi takdim ediyoruz. Türkiye'deki 300 OSB Müdürlüğü arasında TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet belgesi alan 15'inci OSB, Diyarbakır OSB Müdürlüğü oldu. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

OSB Yönetim Kurulu Üyesi Oğurlu da, belgenin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Hedefimiz sanayisi ve sanayicisiyle gelişmiş, güvenli ve hijyene uygun üretim sağlamaktır." diyen Oğurlu, "Yönetimdeki arkadaşlarımızla bunu sağlamanın çabasını veriyoruz. IS0 9001 kalite yönetim belgesinden sonra TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni de aldık. Hizmet kalite standartlarını daha da üst seviyeye çıkardık. OSB'deki cadde ve sokakları aydınlatma ile yol onarım ve kaldırım boyama çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.