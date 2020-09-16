Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı istifa etti - Son Dakika

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı istifa etti.

Odabaşı yaptığı açıklamada, son dönemde yönetim kurulu üyeleriyle arasında görüş ayrılığı oluştuğunu, gündeme getirdiği bazı konuların kabul görmediğini belirtti.

Gündeme aldırdığı arsa tahsisleri, sanayicinin elektrik sorunu, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi, girişimciler ile esnaf arasındaki işbirliği ve koordinasyon çalışması başlıklı konularının yönetim kurulu üyelerince engellendiğini işaret eden Odabaşı, şunları söyledi:

"2018 yılından beri şerefle yürütmekte olduğum Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Anlayışım gereği hizmet üretilmeyen bir organda yer işgal etmenin ve bu konuda ısrar etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Sanayicilerinin hak ettiği hizmetlere kavuşabilmesi için yönetim kurulu üyeliğinden de istifa ediyorum. Diğer yönetim kurulu üyelerini de istifaya davet ediyorum. Olağanüstü müteşebbis heyet toplantısının yenilenmesi ile önümüzün açılması önerisinde bulunuyorum."

Diyarbakır sanayicisine ve OSB'ye hizmet etme arzusunda olduğunu aktaran Odabaşı, "Bu nedenle talep olması halinde, yeni seçilecek bir yönetim kurulunda seve seve görev almaya hazırım." dedi.