Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği devam ediyor
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Diyarbakır Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği devam ediyor

26 dakika önce

Diyarbakır Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği devam ediyorDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolaysısıyla Arife günü Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk başladı.

Diyarbakır Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği devam ediyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolaysısıyla Arife günü Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk başladı.
Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen ve şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bilet fiyatlarının bayram nedeniyle artırılmasına rağmen biletler günler öncesinden tükenirken, birçok firmanın çıkardığı ek sefer biletlerinin de tükendiği öğrenildi.
Yoğunluğun olduğunu ifade eden otobüs sürücüsü Rıdvan Aydemir, gidiş gelişlerde her iki yönlü olarak yoğunluğun olduğunu dile getirdi. Aydemir, "Yakıt ücretleri pahallı olmasıydı, bunun yansıması bizlere olurdu. Bir haftadan bu yana gidiş 41, geliş 41 olmak üzere 82 yolcuyu Mersin'e götürüyoruz ve Mersin'den de Diyarbakır' getiriyoruz.Yolcu yoğunluğu da bulunuyor" dedi.
Irak'ın Erbil kentinden Diyarbakır'a bayram tatili için geldiğini belirten Mesut Beyazıt isimli yolcu ise, "Erbil'de çalışıyorum. Bayram dolayısıyla ailemi görmek için Diyarbakır'a geldim. Yolculuk biraz yorucu geçti. Bayram dolayısıyla Diyarbakır'da olduğu gibi Erbil'de de yoğunluk vardı. Fakat eski bayramların havasını bu bayramda his edemedim. Herkese iyi bayramlar dilerim" diye konuştu.
Öte yandan yoğunluğun Ramazan Bayramı'nda da süreceği öğrenildi.
Diyarbakır Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Genel
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