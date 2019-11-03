Son Dakika Haberleri: Diyarbakır otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı 11 yaralı
Son Dakika Güncel Diyarbakır otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı 11 yaralı

Diyarbakır otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı 11 yaralı

7 saat önce

Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı 11 yaralıDiyarbakır'da otomobilin, düğünden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı 11 yaralı

Diyarbakır'da otomobilin, düğünden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolundaki kırsal Kağıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kulp ilçesinde katıldıkları düğünden sonra Bismil ilçesine dönen ailenin bulunduğu Abdulcebar Deniz'in kullandığı 21 TH 341 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YA 771 otomobil çarptı. Kazada hafif ticari araç ters şekilde dururken, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı 11 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:06 Kaynak: DHA
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