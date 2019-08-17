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DİYARBAKIR Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı

1 saat önce

Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralıDiyarbakır'da, otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
Diyarbakır'da, otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Ekinciler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 MZD 14 plakalı otomobil, 21 M 0116 plakalı şehir içi yolcu taşınan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 3 yolcu ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:11 Kaynak: DHA
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