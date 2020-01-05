Diyarbakır otomobil yolcu otobüsüne çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır otomobil yolcu otobüsüne çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır otomobil yolcu otobüsüne çarptı 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralıDiyarbakır'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Güzel yönetimindeki 01 BG 771 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ömer M. yönetimindeki 21 BN 905 plakalı yolcu otobüsünün sol tarafına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Tayfun Güzel ile yanındaki Emine ve Esma Güzel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Güzel, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık duruklarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır otomobil yolcu otobüsüne çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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