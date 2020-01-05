Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika

Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı

6 saat önce

Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardıDİYARBAKIR'da aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı.

Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı

DİYARBAKIR'da aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Araç sürücülerinin yaralanırken, otomobillerden birinde bulunan aile fertleri, hava yastığının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Furkan Bağlan yönetimindeki 34 JM 5501 plakalı otomobil, aynı yönden ilerleyen Kadri Andaç yönetimindeki 34 ZD 3407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, çarpışmanın etsiyle Kadri Andaç'ın kullandığı otomobildeki hava yastığının açılmasıyla 5 kişilik Andıç aile ferdi, sürücü dışında yara almadan kurtuldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu. otomobillerin kaldırılmasıysa bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı

Diyarbakır, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatı için açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!

Son Dakika Haberleri
05:06 Trump'tan Irak'a tehdit: "Ağır yaptırım uygularız" - Son Dakika
04:48 Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Bölge büyük jeopolitik manevralara sahne oluyor" - Son Dakika
04:42 ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce... - Son Dakika
04:35 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (4) - Son Dakika
04:34 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 05:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]