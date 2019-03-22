Diyarbakır Otomobilin Alt Yola Düşmesi Kamerada; Yayalar Saniyelerle Kurtulmuş-
1 saat önce
Diyarbakır Otomobilin alt yola düşmesi kamerada; yayalar saniyelerle kurtulmuş-(EK)(ANONS)(Tür: Yurt)
Diyarbakır
Otomobilin alt yola düşmesi kamerada; yayalar saniyelerle kurtulmuş-(EK)(ANONS)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
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