Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Otomobilin Alt Yola Düşmesi Kamerada; Yayalar Saniyelerle Kurtulmuş-

Diyarbakır Otomobilin Alt Yola Düşmesi Kamerada; Yayalar Saniyelerle Kurtulmuş-

1 saat önce

Diyarbakır Otomobilin alt yola düşmesi kamerada; yayalar saniyelerle kurtulmuş-(EK)(ANONS)(Tür: Yurt)

Diyarbakır Otomobilin alt yola düşmesi kamerada; yayalar saniyelerle kurtulmuş-(EK)(ANONS)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

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