Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Beymir Entegre Et Tesisinin açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnsanlarımızın buraları terörle değil güzelliklerle anması lazım. Bu ne büyük mutluluktur ki böyle güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım." dedi.

Bakan Pakdemirli, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe desteğiyle Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Beymir Entegre Et Tesisinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Pakdemirli, bugün Silvan Projesini inceleme imkanı bulduklarını belirterek projenin özellikle Ankara'dan çok sıkı takip edildiğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri inceleme ile projenin aksayan ve hızlandırılması gereken taraflarını da gördüklerini dile getiren Pakdemirli, projenin hayırlı olmasını diledi. Pakdemirli, "İnşallah görev süremiz dolmadan, 2023'te doluyor biliyorsunuz, buranın bitmesi veya bitmeye çok yakın hale getirilmesi konusunda Diyarbakır'a söz veriyoruz." diye konuştu.

Projede dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker'in büyük katkısı olduğuna işaret eden Pakdemirli, Eker'in 10 yıllık görev sürecinde bölgede birçok projeye büyük katkısı bulunduğunu, zaman zaman kendisinin tecrübelerinden faydalandıklarını bildirdi.

"Bundan sonra insanlarımızın buraları terörle değil güzelliklerle anması lazım. Bu ne büyük mutluluktur ki böyle güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Devlet her türlü imkanıyla burada." diyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"58 tesisin 56'sında devletin eli, katkısı var. Elbette devletin eli ve katkısı olacak. Devlet bu tesisi belki kendisi yapabilirdi ama yapsa verimli işletemezdi. Bu durumda verimli işleteceklere teslim etmiş oluyor. Bunların sayısını artırmamız lazım. Bölge insanımızın refahını, gelirini, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin, yetiştiricimizin gelirini artırmamız lazım. Bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Törende, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak da konuşma yaptı. Daha sonra Bakan Pakdemirli, diğer katılımcılarla tesisin açılışını gerçekleştirdi. Pakdemirli ve beraberindekiler tesisi gezdi.