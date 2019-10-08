Diyarbakır pamuğu artık ilin adıyla satılacak

Diyarbakır'da üretimi yapılan pamuk artık ilin adıyla pazara sunulacak.

Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 10'unun yapıldığı Diyarbakır'da, ticaret borsası yönetimi, sektör temsilcileriyle yürütülen görüşmelerin ardından ilde üretilen pamuğun "Diyarbakır pamuğu" adıyla satışa sunulmasına karar verdi.

Bu çerçevede yarından itibaren Diyarbakır Ticaret Borsasında korbey işlemleri (alıcı, satıcı ve aracıların buluştuğu, teminat yerine sözlerin geçerli olduğu sistem) başlayacak.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstilden yağa, kozmetikten kağıda kadar birçok sektörde ham madde olarak kullanılan pamuğun üretiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeşil, Türkiye'de yıllık yaklaşık 2 milyon 800 bin ton kütlü pamuktan 1 milyon 50 bin ton elyaf üretildiğini, Diyarbakır'da ise 270 bin ton pamuktan 100 bin ton elyaf üretimi yapıldığını bildirdi.

Diyarbakır'da korbey işlemleri yapılmadığı için ilde üretilen pamuğun Ege pamuğu olarak satıldığına işaret eden Yeşil, "Sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmede ilde korbey işlemlerinin yapılması kararı aldık. Ege pamuğu adıyla satılan ürünümüz artık borsamızda Diyarbakır pamuğu olarak işlem görecek." ifadesini kullandı.

Pamukta korbey işlemlerinin sadece İzmir ve Adana borsalarında yapıldığına dikkati çeken Yeşil, şöyle devam etti:

"İki haftadır Diyarbakır'da pamuk hasadı yapılıyor ancak fiyat konusunda belirsizlik yaşanıyor. Bu nedenle 9 Ekim Çarşamba gününden itibaren borsa binamızdaki salonda korbey işlemi başlayacak. Borsada pamuk alıcı ve satıcılarını buluşturacağız. Korbey salonundan çıkacak olan Diyarbakır pamuğunun fiyatı, ulusal ve uluslararası pazarda referans fiyat olarak kabul edilecek. Böylelikle pamuk üreticilerimiz ve çırçır fabrikası işletmecileri fiyat belirsizliği sıkıntısından kurtulacak."

İthal edilecek pamuğun yüzde 50'si Diyarbakır'da üretilecek

Yeşil, Silvan Projesi kapsamında yapımı sürdürülen Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşacağını, bunun yaklaşık 1 milyon 500 bin dönümlük kısmında pamuk üretimi yapılacağını bildirdi. Yeşil, şunları kaydetti:

"Bu sayede 400 bin ton elyaf üretilecek. Türkiye yıllık 700-800 bin ton elyaf ithal ediliyor. Böylece ithal edilen elyafın yüzde 50'sini Diyarbakır tek başına karşılamış olacak. 7 milyon avroya GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesinde Türkiye'nin ilk uluslararası akrediteye sahip Lif Kalite Analiz Laboratuvarı kuruldu. Bu sayede ürün kalitesi yükseliyor. Diyarbakır'da üretilen 'gold' cinsi pamuk dünyanın en kaliteli pamuk çeşitleri arasında yer alıyor."

"Mağduriyet son bulacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil de pamuktaki fiyat belirsizliği nedeniyle sektör temsilcileri olarak bir araya geldiklerini ve ilde üretilen pamuğun borsada "Diyarbakır pamuğu" adıyla işlem görmesi için karar aldıklarını belirtti. Delil, "Bu sayede çiftçi hasada başladığı anda satacağı pamuğun fiyatı belli olacak. Fiyat belirsizliği dolayısıyla yaşadığı mağduriyet son bulacak. Korbey işlemlerinin Diyarbakır'da yapılması üreticilerimiz için çok yararlı olacak." dedi.