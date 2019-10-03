Son Dakika Haberleri: Diyarbakır pamuğu satışa çıkıyor
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Diyarbakır pamuğu satışa çıkıyor

57 dakika önce

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Pamuk Üreticileri Birliği, Çukobirlik, çırçır fabrikaları temsilcileri ve pamuk üreticilerinden oluşan korbey komisyonu ile bir araya geldi.

Diyarbakır pamuğu satışa çıkıyor, System.String[]

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Pamuk Üreticileri Birliği, Çukobirlik, çırçır fabrikaları temsilcileri ve pamuk üreticilerinden oluşan korbey komisyonu ile bir araya geldi. Yeşil, Diyarbakır pamuğunun önümüzdeki günlerde satışının gerçekleşeceğini söyledi.


Pamuk satışları konusunda oluşturulan komisyon ile bir araya gelen DTB Başkanı Engin Yeşil salon satışları konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Yeşil, il ve ilçelerde üretilen pamuğun Diyarbakır pamuğu adıyla korbey salonunda işlem göreceğini belirtti. DTB Başkanı Yeşil, "Borsamızda oluşturduğumuz satış salonunda satılan pamuk balyalarının kalite bazındaki fiyatları artık alıcı ve satıcının buluştuğu bir yerde şeffaf bir şekilde belirlenecektir. Korbey salonundan çıkacak olan Diyarbakır pamuğu fiyatlarının, ulusal ve uluslararası pazarda referans fiyat olarak kabul edilecektir. Böylelikle pamuk üreticilerimiz ve çırçır fabrikası sahipleri korbey salonunda oluşan fiyatları baz alarak pamuk fiyat değerlendirmesi yapabilecekler. Belirlenen fiyat ve kalite ile hem haksız rekabetin önüne geçilmiş olunacak hem de Diyarbakır pamuğuna kriter olabilecek bir fiyat ortaya çıkmış olacaktır. Diyarbakır pamuğu markası ile gerçekleştireceğimiz satışın ilkini 9 Ekim 2019'da borsamız korbey salonunda gerçekleşecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Engin Yeşil, Diyarbakır, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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